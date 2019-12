Varujan Vosganian a negat informatiile aparute in media potrivit carora ALDE ar face fuziune cu PNL.

"Am asistat ieri la propagarea unei dezinformari, pe site-uri obscure de presa,si care nu este prima de acest fel, despre negocieri privind o eventuala fuziune cu PNL. Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) dezminte ferm orice astfel de discutii, in nici un moment nu a fost luata in calcul o asemenea varianta.

Singurele discutii purtate intre conducerile ALDE si PSD au vizat sustinerea investirii Guvernului Orban, in baza unui Acord in douasprezece puncte acceptat de ambele parti si care se refera, cu deosebire, la proiecte de natura economica si nu la o alianta politica.

Mai mult decat atat, chiar ieri, in cadrul intalnirii conducerii ALDE cu liderii filialelor judetene, am avut discutii privind alegerile locale. Optiunea larg impartasita de participanti a fost aceea de a candida pe liste proprii",a scris pe Facebook Varujan Vosganian.