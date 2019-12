Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Donal Trump va face o vizita in Romania dupa alegerile din Statele Unite, avand in vedere ca acum este in campanie electorala.

"Sunt multumit ca avem aceste ocazii de a discuta si formal, dar si informal cum am avut ocazia aseara la receptie. Acum trebuie sa vedem lucrurile cu pragmatism. Presedintele Trump este practic in campanie electorala si nu cred ca putem sa ne asteptam la o vizita in Romania inainte de alegerile din Statele Unite, dar probabil dupa", a afirmat Presedintele Iohannis, potrivit hotnews.ro. Cand a fost intrebat daca dejunul oferit de Donald Trump cu liderii Europei care ofera 2% pentru aparare este un semnal catre cei care nu aloca aceasta suma, Klaus Iohannis a raspuns: "Este cu siguranta si asta, dar cred ca este un semnal destul de clar de apreciere pentru cei care aloca 2% pentru aparare, cel putin asa am inteles noi aceasta abordare si cu siguranta va fi o discutie foarte buna si in acest cerc, din pacate destul de mic. Suntem un grup relativ mic de tari care aloca efectiv deja 2% pentru aparare".

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×