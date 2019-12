Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca partidul sau nu este la guvernare, dar a permis unor membri sa faca parte din echipa unor ministri a Guvernului Orban, pentru ca "absolut firesc de a pune la dispozitia Cabinetului Orban cativa profesionisti din PMP".

"PMP nu este la guvernare, PMP sustine Guvernul Orban in Parlament, iar faptul ca unii colegi din PMP au acceptat invitatia ministrilor PNL de a se alatura echipei lor nu este decat un gest absolut firesc de a pune la dispozitia Cabinetului Orban cativa profesionisti din PMP. Deci, nu este PMP la guvernare, doar ca am luat de comun acord decizia de a le permite catorva colegi care au fost, subliniez, invitati sa faca parte din echipa unor ministri din Guvern si asa a fost cooptata in echipa de la Ministerul Muncii colega noastra Ioana Constantin", a declarat Eugen Tomac, potrivit g4media.ro.

Tomac a fost intrebat daca urmeaza si alte numiri in Executiv din partea PMP, iar acesta a raspuns: "Sunt foarte putini colegi care, repet, au acceptat aceasta invitatie, nu pot sa va dau un numar, dar sa nu credeti ca a descalecat PMP in Guvern. (…) Noi avem un protocol semnat inainte de votul de investire a Guvernului Orban. Sunt 10 puncte pe care colegii din PNL si-au asumat ca le vor sustine, printre cele mai importante sunt cele legate de extinderea retelei de gaze catre populatie, bineinteles, revenirea la alegerea primarului in doua tururi si alte obiective pe care ni le-am asumat impreuna ca le vom promova. Deci, exista si acest fel de colaborare intre partide si pentru un Guvern care are mandat pana la alegerile parlamentare, fie la termen sau nu, consideram ca este o chestiune absolut normala si fireasca, dar Guvernul este al PNL si noi doar sustinem in Parlament acest Guvern si nu facem parte din guvernare pentru ca nu avem nici ministri, doar cativa colegi care, repet, au fost invitati de ministri sa lucreze impreuna".

Despre sumarea raspunderii de catre Guvernul Orban pentru proiectele legate de justitie si OUG 114, pesedintele PMP a spus: "Guvernul sa mearga inainte, sa faca ce trebuie pentru tara, pentru ca de asta am dat-o pe Dancila jos, ca in timpul cel mai scurt sa corectam tot ceea ce a creat PSD rau in ultimii 3 ani".