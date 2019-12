Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca "in loc sa reformeze administratia publica aflata in colaps Guvernul PNL ia 'ciolanul' de la pesedisti si il imparte la toti cei care l-au sustinut in Parlament".



"CIOLANIADA de dreapta duduie! Nu conteaza nimic altceva - economie, social, infrastructura, educatie, sanatate, fonduri europene, mediu ... nimic! Am votat pentru schimbarea Guvernului 'Dancila' unde Dragnea si baronii promovau doar pile si relatii/ NU am votat Guvernul PNL - Orban avand suspiciunea ca vor face la fel - si am avut dreptate! In loc sa reformeze administratia publica aflata in colaps Guvernul PNL ia 'ciolanul' de la pesedisti si il imparte la toti cei care l-au sustinut in Parlament/ competenta, calificarea, aptitudinile manageriale si dorinta de reforma nu conteaza. Ma bucur ca sunt ProRomania - si ca ne dorim altceva decat sa fim parte la CIOLANIADA!", a scris Ponta pe Facebook.

