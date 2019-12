Vicepremierul Raluca Turcan solicita tuturor deputatilor sa voteze maine in favoarea proiectului de lege propus de PNL, ce vizeaza abrogarea recursului compensatoriu.

"Solicit tuturor deputatilor sa voteze maine, in plen, proiectul PNL de abrogare a recursului compensatoriu. Este obligatoriu ca aceasta lege aberanta a recursului compensatoriu sa fie oprita definitiv, pentru ca ea produce victime zilnic!

Proiectul PNL a fost depus in Parlament inca din februarie 2019. Daca se adopta de atunci, in jur de 10.000 de infractori ar fi fost si acum in puscarii. Dintre cei eliberati de cand legea este in vigoare, peste 500 au recidivat cu fapte violente", a scris Raluca Turcan pe Facebook.