Uniunea Salvati Romania cere declansarea starii de urgenta in educatie si invita toate partidele parlamentare la dezbateri urgente pentru a gasi cele mai bune solutii pentru viitoarele generatii.



"Urgenta vine dupa publicarea raportului OECD cu rezultatele la testele PISA care arata ca invatamantul romanesc ocupa ultimul loc la matematica si penultimul la citire si stiinte din Uniunea Europeana.

'Zeci de ministri si sute de schimbari de legislatie nu au facut nimic pentru a imbunatati situatia invatamantului romanesc. Mai rau, am ajuns in situatia in care, atunci cand se publica rezultate oficiale la nivel european, sa citim concluzii dureroase de tipul «elevii slabi au devenit si mai slabi». Cred ca, dincolo de orice loialitate politica, trebuie sa acceptam ca in educatie e un dezastru care se amplifica de la an la an. Iar asta inseamna ca le gresim grav copiilor aflati acum pe bancile scolii. Mai mult, multora dintre ei le oferim un traseu pentru o viata fara sanse reale de a prospera si a-si realiza potentialul. Iar pentru asta nu ne vor ierta. Nu putem continua sa ne mintim ca un numar mic de elevi cu performante spectaculoase dau masura calitatii invatamantului romanesc. Nu putem sa ne facem in continuare ca nu vedem ca in multe din scolile romanesti nu se face scoala. Sau ca avem profesori demoralizati si prost platiti, iar ierarhiile sunt strambe si meritele recunoscute dupa criterii neclare', transmite Dan Barna, presedintele USR.

USR sustine alocarea a 6% din PIB pentru Educatie, o masura esentiala pentru a scoate Romania de la coada clasamentelor in ceea ce priveste sistemul de invatamant.

De aproape 10 ani, Legea Educatiei prevede obligativitatea alocarii a 6% din PIB pentru invatamant, dar niciun guvern nu a respectat pana acum aceasta prevedere. Astazi, Guvernul aloca doar 3% din PIB pentru Educatie, iar rezultatele se vad in rapoartele oficiale ale Uniunii Europene care ne plaseaza la coada tuturor clasamentelor in privinta educatiei", se arata intr-un comunicat USR.