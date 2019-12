Victor Ponta, liderul Pro Romania, anunta ca vrea sa faca o "reforma reala" in partid si ca vede Pro Romania "in opozitie, in constructie, pana in 2024".

"Daca este cineva care vrea la PNL, nu pot sa ma supar. Eu le-am spus colegilor mei adevarul si anume ca, dincolo de bataliile pe care le vom da la locale, vad PRO Romania in opozitie, in constructie, pana in 2024. Nu este usor sa ii spui cuiva, mai ales la nivel national, sa stai in opozitie 5 ani. Dar eu cred ca doar asa se poate face o reforma reala. Puteam sa intram imediat la guvernare si cu doamna Dancila, si cu domnul Orban. Inteleg ca alte partide obtin prefecti, subprefecti, directori. PRO Romania vrea altceva. Nu vrem sa obtinem si noi niste mici posturi pe acolo, cate un contract, chiar ne propunem altceva. Nu este usor, multi vor spune ca nu pot, ca vor si ei sa isi puna niste oameni. Atunci este normal sa mearga la PNL", a declarat Victor Ponta.

Ponta a fost intrebat ce parere are despre demisia din partid a lui Mihai Tudose, iar acesta a raspuns: "Cei mai multi din PRO Romania am spus ca nu putem sa dam un vot in alb unui guvern 100% politic. Cred ca a fost o greseala din partea domnului Iohannis sa pui un guvern 100% al PNL, care nu are legitimitatea votului, care nu are majoritatea in Parlament. Aici, domnul Tudose si alti colegi au fost de parere sa mergem cu PNL, cu Guvernul Orban. Poate am gresit noi, poate au gresit ei. Dar mi-e teama ca timpul scurt va dovedi ca noi, cerand un guvern mai competent, si un guvern mai larg in primul rand, am avut dreptate", a mai spus lderul Pro Romania, potrivit antena3.ro.