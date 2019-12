Vicepresedintele Pro Romania Razvan Mitu sustine ca a aflat "cu stupoare" ca a fost inlaturat de la conducerea filialei Sector 1 a partidului, singurul lucru ce i s-ar putea imputa fiind prietenia cu Daniel Constantin si o buna colaborare cu Sorin Cimpeanu.



"Astazi, 2 decembrie 2019, urmare a unei intalniri pe care am avut-o cu Gabriela Podasca, colega mea din conducerea PRO Romania la nivel central si la nivelul organizatiei de Bucuresti, am aflat cu stupoare ca am fost inlocuit de la conducerea filialei Sector 1 a PRO Romania.

Nu inteleg care sunt resorturile care au stat la baza acestei decizii, in afara unei noi reprize de gandire cu ficatul la nivelul conducerii din ce in ce mai restranse a PRO Romania. Nu cred ca mi se poate imputa lipsa de implicare, mai ales ca ma numar si printre cei 5 membri fondatori ai partidului, calitate pe care nu cred ca mi-o poate lua cineva. Rezultatele obtinute de filiala Sectorului 1 au fost mereu peste media nationala a partidului, atat la alegerile europarlamentare, cat si la cele prezidentiale.

Cred ca singurul lucru care mi se poate imputa in mod real este o prietenie de o viata cu Daniel Constantin, precum si o buna relatie de colaborare si prietenie cu Sorin Cimpeanu, si ei fondatori ai PRO Romania. In felul acesta se desavarseste o „opera” de inlaturare a fondatorilor inceputa inca din luna august cand, fara a consulta pe nimeni, Victor Ponta i-a adus in „casa noastra” pe Calin Popescu Tariceanu si pe cei din ALDE cu care noi avem in continuare divergente si chiar litigii in instanta!

Sunt un om care fac politica din pasiune si care nu a fost, nu este si nu va fi adept al valorilor de stanga. Sunt antreprenor de foarte multi ani de zile, am o companie care este profitabila, iar cand am lansat PRO Romania in mai 2017, ca partid de centru, centru-dreapta, nu mi-am pus problema ca voi deveni peste noapte socialist si adept al valorilor de stanga. Nu am facut scandal atunci, pentru ca am considerat ca interesele de grup sunt mai importante decat optiunea mea privata, pe care stiu insa ca mi-o impartasesc si ceilalti fondatori ai partidului.

Raman pentru toti acelasi coleg de nadejde, implicat si increzator in viitorul acestei tari, chiar daca nu pot sa nu-mi ascund dezamagirea fata de genul acesta de politica ce pare dictatoriala, facuta de un grup foarte mic de oameni in detrimentul intereselor partidului", a scris Razvan Mitu pe Facebook.