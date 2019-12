Nu mai putem investi in proiecte IT gigantice, cu tehnologii costisitoare si care, la final, nu asigura direct si optim valoare adaugata publica pentru platitorul de taxe, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, vicepremierul Raluca Turcan.





"(...) suntem inca departe de integrarea robotilor software in serviciile publice pentru oameni. Pentru ca astazi sunt aici si intr-o calitate oficiala, ma preocupa cum acest domeniu al digitalizarii ajunge sa fie pus in serviciul public. Fiecare institutie publica, pana in momentul de fata, s-a concentrat asupra propriului sau model de serviciu electronic si rezultatul este ca avem acum un nivel general scazut de interoperabilitate in serviciile administratiei publice. Sisteme informatice ale unor institutii precum ANAF, SEAP, Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii de cele mai multe ori nu functioneaza in parametri asteptati. Asta ne arata limpede ca sistemul informatic al administratiei publice este deficitar si din acest moment companiile si cetatenii pierd, zi de zi. Solutia este cat se poate de clara, la nivel guvernamental trebuie sa ne concentram investitiile catre acele proiecte care aduc valoare adaugata publica. Din punctul nostru de vedere, nu mai putem investi in proiecte IT gigantice, cu tehnologii costisitoare si care, la final, nu indeplinesc o cerinta de baza a societatii moderne: sa asigure direct si optim valoare adaugata publica pentru platitorul de taxe", a afirmat Turcan.

Oficialul guvernamental a subliniat ca, la momentul actual, se lucreaza la o arhitectura institutionala a Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei care va fi condusa de un CIO guvernamental, dupa modelul practicat in Austria.

"Echipa de guvernare pe care astazi o reprezint pune sus, pe agenda, digitalizarea care se bazeaza pe trei piloni strategici: securitate cibernetica, Inteligenta Artificiala si competente digitale. La nivel guvernamental, lucram deja la o arhitectura institutionala a Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei care va fi condusa de un CIO guvernamental. Aceasta institutie trebuie sa fie consolidata ca institutie tehnica dedicata misiunii sale si in afara sferei politice, pentru a asigura in felul acesta continuitatea programelor, indiferent de cine se succede la guvernare. Avem un exemplu de succes in Austria, unde rolul central jucat de CIO in coordonarea digitalizarii este transferat de la o guvernare la alta de 18 ani incoace, printr-un consens care garanteaza continuitatea proiectelor cu adevarat importante. Speram ca aceasta reteta de succes sa se aplice si sa functioneze si la noi. Nu vad de nu am putea face si noi asta (...) Guvernul pe care il reprezint va sprijini in mod activ initiativele din domeniul strategic al digitalizarii. Puteti conta pe totala noastra deschidere in a dezvolta o infrastructura digitala de inalta calitate. Stim exact unde ne aflam, nu vrem sa indulcim catusi de putin realitatea lui suntem foarte determinati sa transformam digitalizarea intr-un sector public care sa genereze crestere economica", a spus vicepremierul.

Pe de alta parte, Raluca Turcan a adus in discutie performanta "unicornului" UiParh si faptul ca viitorul merge in directia digitalizarii.

"Dumneavoastra reprezentati nu doar 'next generation', dar si unul dintre cei mai importanti parteneri pe care consider ca administratia publica, locala si centrala, ar trebui sa-l aiba. Intelegem foarte bine cat avem de recuperat ca tara dar nu o putem face fara un parteneriat autentic intre autoritati si mediul privat. Daca ne intrebam cum va arata viitorul la locul de munca, raspunsul il avem sub ochii nostri si tot ceea ce inseamna practic munca repetitiva probabil ca va ajunge in sarcina robotilor. Deja, compania UiPath produce roboti software care preiau o parte din sarcinile anoste ale angajatilor. Succesul international al acestei companii ne arata, practic, ce amploare va lua acest domeniu si faptul ca o companie cum este UiPath, infiintata in 2005, a ajuns deja la o crestere impresionanta, de ordinul miliardelor de dolari, ne sugereaza cu exactitate in ce directie merge viitorul vostru", a mentionat Turcan.

Aceasta a adaugat ca Romania se afla pe harta digitalizarii intre primele zece piete din Europa Centrala si de Est, dar inca departe de grupul Big 5.

"Unele estimari arata ca digitalizarea ar putea sa aduca un plus de 42 de miliarde de euro, pana in anul 2025. Dincolo de cifre, digitalizarea ar insemna oportunitati de business, eficienta crescuta pentru institutiile guvernamentale si o viata mai buna pentru oameni. Avem insa ca tara de recuperat un decalaj serios si va fi foarte multa munca din perspectiva institutiei publice in acest domeniu. Pe harta digitalizarii, suntem abia una dintre cele zece piete din Europa Centrala si de Est, departe de grupul Big 5. Avem o disponibilitate a retelelor de banda larga, rapide si ultra-rapide, in special in zonele urbane, dar in acelasi timp digitalizarea scazuta a economiei ne trage inapoi. Mai mult de o cincime dintre romani nu au folosit niciodata internetul si mai putin de o treime nu au abilitati digitale de baza. Cifrele ne arata un loc unde putem sa sprijinim digitalizarea", a precizat Raluca Turcan.

Conform raportului Public First "Impactul Google in Romania", prezentat marti, intr-o conferinta organizata de Google Romania, utilizarea serviciilor si produselor Google aduce companiilor din Romania afaceri anuale de 4,3 miliarde de lei, in special in urma utilizarii Google Search si Google Ads.

In plus, studiul releva faptul ca romanii economisesc cel putin 23 de ore anual folosind Google Search si trei ore pe an prin Google Maps. Raportul scoate in evidenta faptul ca 93% dintre utilizatorii de Google Search cauta pe Google informatii despre un anumit subiect cel putin o data pe luna. In acelasi timp, 59% dintre utilizatorii de Google Search cu varste de peste 65 de ani spun ca il folosesc in mod regulat pentru a invata lucruri noi.

Google Romania a organizat, marti, conferinta de lansare a studiului "Google Economic Impact Report" in cadrul evenimentului "Grow with Google: Accelerarea dezvoltarii Economiei Digitale in Romania".