Eugen Teodorovici a anuntat ca PSD va depune o motiune simpla impotriva Guvernului PNL si a lui Florin Citu, intitulata "Guvernare PNL – numele tau este AUSTERITATE" , pentru ca "nu au ce cauta la guvernare si trebuie inlaturati imediat".

"PNL si pseudo-ministrul Vasile Citu nu au ce cauta la guvernare si trebuie inlaturati imediat!

Daca mai era nevoie de vreo dovada ca PNL si Vasile Citu nu au ce cauta la Guvernare, si ca trebuie inlaturati cat mai repede posibil, iata: Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate, luni, de Banca Nationala a Romaniei.

Dar mai grav de atat este cat de mult a costat nota de plata pe care BNR a trebuit sa o platesaca pentru a apara cursul de schimb, vulnerabilizat de declaratiile lui Vasile Citu si de actiunile guvernului Orban.

Astazi, BNR a emis un comunicat conform caruia rezervele valutare internationale ale Romaniei au scazut cu 1 miliard de euro in luna noiembrie. Daca ne uitam cu atentie, vedem ca intre 1 – 1,2 miliarde de euro (alte voci de pe piata spun 1,7 miliarde de euro) au fost risipite din rezerva valutara pentru a mentine cursul de schimb euro-leu sub pragul psihologic de 4.8 lei/euro!

Pe termen scurt si cat se poate de concret, atat ne-a costat impaunarea dlui Citu in lupta sa cu PSD, dar si iresponsabilitatea declaratiei cu metafora bugetelor paralele.

Sustin cu tarie depunerea unei motiuni simple impotriva lui Vasile Citu si impotriva austeritatii pe care o pregateste Guverul PNL! In acest sens, iata si vestea buna: am propus colegilor mei din grupul PSD din Senatul Romaniei textul unei motiuni simple impotriva lui Vasile Citu, intitulata 'Guvernare PNL – numele tau este AUSTERITATE', depusa azi si pe care o sa o dezbatem si o sa o votam cat mai curand in plenul Senatului", a scris Teodorovici pe Facebook.