Premierul Ludovic Orban, presedinte al PNL, a declarat luni ca, in cazul in care Parlamentul nu va vota initiativa legislativa a liberalilor privind abrogarea recursului compensatoriu, aceasta prevedere va fi inclusa intr-un proiect pe care Guvernul isi va angaja raspunderea.

La finalul sedintei Biroului Politic al PNL, premierul a anuntat decizia referitoare la angajarea raspunderii Guvernului pe doua teme importante - una legata de Justitie si cealalta de abrogarea prevederilor ''nocive pentru economie din Ordonanta 114".

"In ceea ce priveste angajarea raspunderii pe domeniul Justitiei, am cerut acordul pentru a cuprinde in proiectul de lege pe care ar urma sa ne angajam raspunderea cateva elemente extrem de importante: prorogarea termenului de intrare in vigoare a pensionarii anticipate a magistratilor, prorogarea termenului de intrare in vigoare a prevederilor care cresc de la 2 la 4 ani vechimea necesara pentru intrarea in magistratura si, de asemenea, prorogarea termenului de intrare in vigoare a prevederii referitoare la trecerea de la completuri de 2 la completuri de 3. Toate aceste prevederi, in cazul in care nu vor fi prorogate, risca sa arunce in aer functionarea sistemului de justitie. (...). In cazul in care Parlamentul nu voteaza proiectul de lege initiat de PNL privind abrogarea recursului compensatoriu vom include in proiectul de lege pe care ne vom angaja raspunderea si abrogarea recursului compensatoriu", a declarat Orban, potrivit Agerpres.

Potrivit premierului, pensionarea anticipata va duce la disparitia din sistem a aproximativ 2.700 de magistrati, ceea ce inseamna ca exista un risc major ca foarte multe procese sa se reia si mai ales sa se limiteze accesul cetatenilor la actul de justitie, coroborata cu o lipsa acuta de personal.