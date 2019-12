Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca Guvernul isi angajeaza raspunderea pe "recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistratilor, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori si pe trecerea de la patru la doi ani in ce priveste scolarizarea pentru INM".



"Saptamana aceasta ne angajam raspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistratilor, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori si pe trecerea de la patru la doi ani in ce priveste scolarizarea pentru INM.

Aceasta corectare a legislatiei pe Justitie este necesara CAT MAI URGENT pentru a nu bloca sistemul judiciar. In plus, este ceruta si de raportul MCV. Exista un acord scris al CSM in legatura cu aceste prorogari. In ce priveste recursul compensatoriu, motivarea este data de cresterea ratei de recidiva a celor eliberati. Stim ca el reprezinta lege penala mai favorabila, dar este important ca, pentru viitor, sa prioritizam siguranta oamenilor. Atat cat ramane in vigoare legea PSD a recursului compensatoriu, fiecare secunda cu aceasta lege in vigoare ameninta viata de zi cu zi a romanilor.

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, se va deplasa la CEDO pentru a prezenta gravitatea situatiei din Romania. In bugetul pe anul viitor vom prevedea bani pentru bratari electronice, ocuparea posturilor vacante la Autoritatea Nationala a Penitenciarelor, personal de probatiune, dar si pentru construirea unui penitenciar. Nu mai avem timp de pierdut!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.