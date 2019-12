Fostul candidat la Presedintie, Ramona Ioana Bruynseels, anunta ca incepe un nou proiect.



"Da. Incep un nou proiect.

Intram in ultima luna a acestui deceniu. Un moment important de conexiune cu urmatorul deceniu. Un deceniu care imi doresc sa aduca Romaniei tot ce poate el mai bun. Dar asta nu se poate intampla fara noi si fara o implicare clara a noastra in dezvoltarea tarii noastre si in redobandirea mandriei noastre nationale.

Anul acesta a fost unul extrem de important pentru mine si pentru ‘calea’ vietii mele. Am candidat la prezidentiale si am facut-o din tot sufletul, gandindu-ma la fiecare dintre voi, cei care, la fel ca mine, nu va regaseati in profilul politicianului roman actual. A fost o experienta incredibila. Le multumesc Umanistilor pentru ca au vazut in mine un potential candidat bun si pentru onoarea de a-mi fi propus sa ii reprezint in aceasta cursa. Da, PPUSL este un partid aflat la inceput de drum dar care are o doctrina extrem de necesara Romaniei, una in care am crezut si cred in continuare. Tocmai de aceea, acum, la sfarsit de proiect de candidatura, le multumesc membrilor PPUSL pentru sprijin si le doresc mult succes in continuare in misiunea lor de a aduce Demnitate, Onoare, Curaj scenei politice din Romania.

In acelasi timp insa, eu imi voi continua propriul drum. Dupa cum v-am mentionat de la inceput, voi ramane implicata in viata civica din Romania, incercand sa reprezint oamenii care cred in mine cat mai bine si sa aduc un plus de incredere si speranta in vietile lor. Daca nu am reusit sa devin Presedintele Oamenilor, nu inseamna ca nu sunt a Oamenilor in continuare.

Asadar, in perioada urmatoare am sa va anunt noul meu proiect. Unul pentru oameni si tara.

Este 1 decembrie 2019, Ziua Romaniei. Acesta este cadoul si, totodata, responsabilitatea mea pentru Romania. Asta voi face in continuare. Detaliile vor urma. Ramaneti aproape", a scris Ioana Bruynseels pe Facebook.