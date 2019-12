Dupa ce a facut anuntul ca a demisionat din Pro Romania, Mihai Tudose a explicat si care au fost motivele pentru care a facut acest lucru.

"A inceput o poveste frumoasa cu succese de etapa. Lucrurile au luat-o un pic razna din luna iulie. Atat domnul Cimpeanu, domnul Daniel Constantin, eu si altii am considerat ca anumite decizii nu sunt bune. Va aduc aminte de prima decizie cand ne-am trezit pe internet cu poze, am luat decizia, adica eu, Victor Ponta, sa cuibarim cu ALDE. Nu poti sa ne faci asta pe internet.

Lucrurile stiti cum au evoluat, s-au mai stins. Dupa, in vara, am aflat ca tot asa au fost niste negocieri pe persoana fizica pe la Neptun cu doamna Dancila. Se solicitau locuri in Guvern. (n.r. Negocieri) intre domnul Ponta si doamna Dancila la vila Neptun, vara trecuta. Lucrurile acestea au fost. Ne-a intrebat si pe noi daca vrem?!

Negocierile au sfarsit lamentabil, doamna Dancila refuzandu-l pe Ponta", a declarat Mihai Tudose, potrivit antena3.ro.

Citeste si: Mihai Tudose a demisionat din Pro Romania