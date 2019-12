Miahi Fifor critica Guvernul PNL, sustinand ca, in prima luna de guvernare, "cursul valutar atinge record dupa record" si ca "se imprumuta la valori duble si cu dobanzi mai mari" fata de guvernarea PSD.

"Ne-au acuzat in fiecare an ca vom depasi tinta de deficit de 3%. Nu am depasit-o niciodata. Ei insa au ajuns la 4,4% dupa prima rectificare bugetara si anunta 3,5% pentru anul viitor.

Ne-au acuzat ca ne imprumutam prea mult si la dobanzi prea mari. Ei se imprumuta acum la valori duble si cu dobanzi mai mari decat in guvernarea #PSD. 8 miliarde de lei imprumutati doar in noiembrie!

Ne-au acuzat de devalorizarea monedei nationale in raport cu euro. De la venirea lor la guvernare, cursul valutar atinge record dupa record. Se anunta 5 lei pentru 1 euro pana la finalul anului. In noiembrie, BNR a cheltuit 1,2 mld. euro pentru a apara leul de declaratiile catastrofice ale noului ministru al Finantelor.

Au desfiintat Programul 'Prima casa' ('O casa, o familie') si Casa de comert 'Unirea'. Urmeaza sa fie taiate de pe lista Programul 'Tomate romanesti' si 'Start-up Nation'.

Au redus bugetul pentru extinderea sistemului de irigatii, au taiat de la autostrazi si de la educatie, dar au majorat bugetul de pensii speciale pentru lucratorii din serviciile secrete.

Acesta este bilantul primei luni de guvernare PNL. Mai sunt inca 11!", a scris pe Facebook Mihai Fifor.