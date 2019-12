Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca l-a invitat, din nou, pe Nicusor Dan in partid, insa acesta din urma ar fi refuzat sa ofere un raspuns.



"L-am invitat, din nou, astazi, pe Nicusor Dan sa revina acolo unde ii este locul, in Uniunea Salvati Romania.

Dincolo de sentimentalisme - e fondator al partidului, tinem la el - e vorba mai ales despre ratiuni pragmatice: trebuie sa putem mobiliza toate resursele aflate la dispozitia noastra pentru a-l sprijini in efortul sau de a ajunge la Primaria Capitalei. Efort care presupune o competitie in interiorul Aliantei si ulterior in afara ei.

Din nefericire, Nicusor a evitat sa ofere un raspuns.

Chiar si asa o sa continuam impreuna cu Nicusor Dan si cu partenerii de alianta sa facem tot ce tine de noi pentru a ne asigura ca dupa alegerile locale din primavara, administratia Firea va deveni o amintire urata", a scris Dan Barna pe Facebook.