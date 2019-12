Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la sedinta Biroului Executiv al PNL, sustinand ca vor discuta despre campania electorala.

"Este un rezultat pe care l- am obtinut in conditii complicate pentru mine si pentru PNL este o foarte mare reusita, pentru adversarii nostri, pentru PSD este cea mai grava infrangere din ultimii 30 de ani. Cred ca e bine sa vedem lucrurile asa cum sunt ele, adversarul nostru din toate campaniile din ultima vreme a fost PSD- ul, un PSD care a incasat-o de trei ori in acest an, dar cred ca este bine sa va spun ca PSD-ul nu a fost inlaturat de la putere decat partial. Are un numar imens de parlamentari, un numar foarte mare de primari, de consilieri, de presedinti de consilii judetene, ca atare ne bucuram, dar autosuficienta dupa aceasta victorie ar fi cea mai mare greseala pentru PNL. Avem in continuare alegeri", a spus presedintele la inceputul sedintei, potrivit hotnews.ro.

Participarea lui Klaus Iohannis la sedinta PNL, vine in contextul in care Guvernul Orban discuta despre strategia bugetuui de anul viitor