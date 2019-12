Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul isi va angaja raspunderea, in maxim doua saptamani, pentru abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre Parlament.





"Guvernul PNL are mandat in favoarea celor cinstiti, nu a infractorilor! Ne punem mandatul la bataie ca sa aparam oamenii cinstiti pusi in pericol de fosta guvernare prin recursul compensatoriu. Abrogarea recursului compensatoriu este atat de importanta pentru noi, incat ne vom angaja raspunderea daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre Parlament", a declarat duminica, pentru Agerpres, Raluca Turcan, care participa la Sibiu la manifestarile prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei.

Potrivit sursei citate, "PSD a scos pe portile puscariilor aproape 20.000 de infractori periculosi care ameninta viata oamenilor".

"Sub pretextul unor conditii improprii de detentie, PSD a scos pe portile puscariilor aproape 20.000 de infractori periculosi care ameninta viata oamenilor. Problema posibilelor amenzi din partea CEDO va fi rezolvata prin alte mijloace, cum ar fi bratari electronice, personal de probatiune sau chiar constructia unui nou penitenciar. In niciun caz eliberarea infractorilor inainte de termen nu este o solutie", a aratat vicepremierul Raluca Turcan.

Anihilarea abuzurilor PSD in justitie nu mai poate fi tergiversata

Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul va include " la angajarea raspunderii si prorogarea termenului de pensionare anticipata pentru magistrati".

"Ramanem fermi in respectarea angajamentului de guvernare si vom include la angajarea raspunderii si prorogarea termenului de pensionare anticipata pentru magistrati. In acest fel, evitam blocarea justitiei si rejudecarea a mii de procese. Vom mai include modificarea conditiilor de vechime pentru accederea in magistratura, dar si trecerea de la completele de doi judecatori la cele de trei in instantele inferioare. Anihilarea abuzurilor PSD in justitie nu mai poate fi tergiversata. Tolerarea atacurilor la justitie de dragul infractorilor, girata de PSD, nu mai poate continua", a concluzionat Raluca Turcan.