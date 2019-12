Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata ca modificarea legislativa privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin ar trebui facuta in luna decembrie, in paralel cu aprobarea bugetului pentru anul viitor.





"Din punctul meu de vedere ar trebui facuta cat mai curand (modificarea legislatiei pentru alegerea primarilor in doua tururi - n.r.). Eu as vedea-o chiar in paralel cu aprobarea bugetului, acum, in luna decembrie, in aceasta sesiune parlamentara, pentru ca este o solicitare pe care o asteapta cu adevarat societatea romaneasca. In afara de niste pozitionari politice in Parlament, societatea e foarte aliniata ca e nevoie in acest moment sa ne intoarcem la democratia reala si la reprezentativitatea reala", a spus Barna, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca alegerea primarilor in doua tururi a fost unul dintre subiectele discutate vineri la intalnirea pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban si cu presedintele PLUS, Dacian Ciolos.

"Fondul discutiei de ieri (vineri - n.r.) a avut trei aspecte: anticipate, primari in doua tururi si alegeri locale. Elementele din acordul politic au fost abordate in calupuri despre care am vorbit si asupra carora asteptam niste rezultate. Ne vom intalni o data la doua-trei saptamani cu premierul si continuam discutiile", a mentionat el.

Barna a afirmat ca asteapta ca premierul "sa faca pasi reali" pentru solutionarea unor puncte prevazute in acordul politic semnat la momentul sustinerii pentru investirea Guvernului Orban, printre care anularea recursului compensatoriu si desfiintarea Sectiei speciale pentru investigarea magistratilor.