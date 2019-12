Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata ca pensiile speciale ale parlamentarilor pot fi eliminate, in timp ce ale magistratilor si ale militarilor nu, avand in vedere ca ''exista tratate internationale si hotarari de Curte Constitutionala''.





Intrebat ce s-a decis in legatura cu pensiile speciale la discutia pe care a avut-o vineri cu premierul Ludovic Orban si cu liderul PLUS, Dacian Ciolos, el a precizat: "A fost atins doar marginal in discutie subiectul pensiilor speciale, urmeaza sa revenim asupra lui cu punctele de vedere ale aliantei. Vom avea un punct de vedere pe care il vom prezenta in intalnirile periodice pe care o sa le avem cu premierul Orban. Subiectul este undeva in zona unor impozitari, unor plafonari, acolo unde legislatia permite, evident, noi am solicitat si mesajul pe care l-am transmis constant, eliminarea acelor categorii de pensii speciale care nu au nicio justificare. Nu vor putea fi eliminate pensiile speciale in zona magistratilor, a armatei, pentru ca acolo avem si tratate internationale, avem si hotarari de Curte Constitutionala. Dincolo de asta, la alte categorii profesionale care intr-adevar au ponderi mai mici se poate discuta. La parlamentari, fara indoiala, adica acolo mesajul simbolic a fost - total de acord. Este o pozitie pe care USR o are constant".

El a adaugat ca la urmatoarele discutii pe care le va avea cu premierul se va decide care va fi modul de promovare a unui act normativ pe acest subiect - proiect de lege in Parlament, ordonanta de urgenta sau asumarea raspunderii. (sursa: Agerpres)