Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj cu prilejul sarbatorii Sfantului Apostol Andrei, ''o zi deosebit de importanta a tuturor romanilor, aflati in tara si in Diaspora''.





''Dragi romani, ma bucur sa impartasesc cu dumneavoastra bucuria praznuirii Sfantului Apostol Andrei, cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, mare sarbatoare crestina, dar si o zi deosebit de importanta a tuturor romanilor, aflati in tara si in Diaspora. Astazi cinstim identitatea spirituala a poporului roman, care si-a infaptuit destinul sau, Marea Unire, in chiar a doua zi dupa sarbatoarea crestinatorului sau, Sfantul Apostol Andrei. Totodata, cinstim si iubirea crestina fata de aproapele nostru, calauza in infaptuirea si implinirea binelui comun. Fie ca sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei, sa ne intareasca in unitate si coeziune nationala, sa ne aduca pace si prosperitate alaturi de cei dragi, sa daruiasca multi ani fericiti celor ce isi serbeaza astazi ziua onomastica!'', este mesajul sefului statului.