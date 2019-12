Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, s-a delimitat vineri de declaratiile senatorului Niculae Badalau, adaugand ca romanii din diaspora trebuie respectati, pentru ca sunt "fratii" nostri.





"Mama mea a lucrat zece ani in Italia. Fratele meu, sase ani. Am multe rude, prieteni si fosti colegi care lucreaza in Italia, Spania, Germania, Israel, chiar in Statele Unite ale Americii. Nu pot fi de acord cu declaratiile din ultimele ore despre ce reprezinta diaspora. Nu vreau sa polemizez cu propriii colegi de partid, nici sa ies in evidenta, dar tacerea mea si a celorlalti colegi ar insemna ca toti gandim la fel", a scris ea pe Facebook.

"Sa nu uitam ca romanii care muncesc in afara tarii trimit bani familiilor ramase acasa si contribuie decisiv la cresterea economica. Dar, cel mai important, traiesc permanent cu dorul de tara in suflet. Trebuie respectati, pentru ca sunt fratii nostri", a conchis primarul general.

Presedintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa ca in diaspora ar fi "700.000 de oameni (...) care au pasapoartele cu domiciliu", restul fiind "fetele alea de le duc astia".

"Acum e discutie pe cate locuri dam in diaspora. (...) E clar ca daca marim numarul si cer 15... Astazi au patru cu doi (parlamentari - n.r.) pe diaspora. (...) Ei au 700.000 de oameni (...) care au pasapoartele cu domiciliu, care sunt legale. Restul, pana la trei, cinci milioane - ca se vehiculeaza tot felul - sunt fetele alea de le duc astia, nu ilegal, dar... Si vor sa li se calculeze posturile de parlamentar pe toti care banuiesc ca sunt ei acolo (...). Nu mai vor pe numarul exact pe care-l are ministerul", a afirmat Badalau", a spus senatorul PSD.

Ulterior, Nicolae Badalau si-a cerut scuze intr-o postare pe Facebook pentru declaratiile aparute in spatiul public.

"Imi cer scuze pentru declaratiile despre diaspora aparute astazi in spatiul public. Ele au fost scoase din context, insa, in niciun caz, intentia nu a fost de a jigni pe cineva. Ii respect pe toti oamenii care muncesc pentru a-si intretine familiile si ii asigur de toata stima si pretuirea mea", a scris el.