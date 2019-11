Niculae Badalau, liderul PSD Giurgiu, adreseaza jigniri la adresa romanilor din diaspora din nou.

Update - Badalau își cere scuze într-o intervenție la Digi 24: "Nu am jignit pe nimeni. Discuţia a fost vizavi de numărul de electori din străinătate. A fost scoasă din context. Vreau să-mi cer scuze dacă am jignit pe cineva. Respect oamenii care lucreză în străinătate. Ăsta e adevărul. Avem înregistraţi doar 700.000 şi trebuie să găsim o modalitate să-i înregistrăm şi pe restul. (...) Nu aţi dat continuarea. Am spus că sunt şi oameni care nu ne reprezintă cu cinste şi am dat câteva exemple. Şi ăsta e adevărul, că şi afară exportăm anumite categorii de oameni care nu fac lucrurile tocmai legal şi care nu ne reprezintă cu cinste în afară. Tot respectul pentru oamenii care muncesc, care ne reprezintă cu cinste afară respectând legile, dar avem şi partea cealaltă", a subliniat Badalau.

"Ei au 700.000 de oameni care au domiciliu, pasapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul pana la 3-5 milioane, ca se vehiculeaza tot felul, sunt fetele alea de le duc astia", a declarat Nicolae Badalau, potrivit adevarul.ro.