Lia Olguta Vasilescu reactioneaza la criticile lui Dacian Ciolos, liderul PLUS, transmitandu-i acestuia sa se ascunda "in gaura de sarpe", pentru ca a fost "zero barat la guvernare".

"A iesit si Ciolos la atac contra mea, la Digi! Dupa ce stirea fusese ca eu as fi zis sa nu se plateasca banii pentru concedii medicale! Eu? Unde am spus asta? Cand? Ca in nicio declaratie a mea NU EXISTA asta! Noi cum am avut bani pentru TOT ce a fost nevoie si voi nu aveti? Nu ati platit concediile medicale? Din ce cauza? Nu cumva fiindca fostul guvern nu mai putea adopta OUG, fiind interimar, iar voi ati intarziat o luna rectificarea bugetara ca habarnisti cum sunteti nu ati stiut de unde sa o apucati?

Ciolos vorbeste despre plata facturilor la timp? Pai noi, in 2017, nu am platit arieratele din guvernarea lui? Noi suntem iresponsabili, ca am tinut deficitul sub 3 la suta cand voi ne spuneati ca va fi 4 sau 7 si l-am tinut totusi sub 3, sau voi care l-ati preluat de la noi la 2,8 in octombrie si l-ati dus la 4,4 in nici o luna?

Cat tupeu sa aveti sa mai iesiti public cand v-ati imprumutat cu 6 miliarde lei in doar doua saptamani, la dobanzi care ne scad ratingul de tara, ati dus leul in cap si ati facut deficit excesiv, cu toate consecintele grave care atrag sanctiuni din partea Comisiei Europene ce se vor solda cu reducerea de cheltuieli, adica de pensii si salarii? Seful guvernului Zero, care nu a construit un km de autostrada, ne-a lasat cu datorii neplatite si nu a absorbit un euro din fonduri europene, ne da lectii? Tara asta chiar avea nevoie de guvernarea voastra, ca sa poata face comparatii! Din pacate, o puneti atat de rau in cap ca va necesita iarasi ani de munca sa o redresam!

Trebuia sa faceti orice pentru a nu ne duce in deficit excesiv, adica peste 3 la suta! Cu peste 4 stiam si noi sa guvernam, dar nu am facut-o fiindca asta inseamna reducerea cheltuielilor de la pensii si salarii pe viitor! Aveti tupeu sa ne acuzati pe noi, cand lozinca voastra a fost ca ne imprumutam excesiv si voi o faceti de 4 ori mai mult ca noi, la dobanzi ametitoare, de tara din categoria Junk?

Ciolos, am preluat de la tine o datorie publica de 37 la suta si am scazut-o la 35 si cu un deficit sub 3 la suta! Ascunde-te in gaura de sarpe, nu ne mai da lectii, ca ai fost Zero barat la guvernare! Am inteles ce faceti: avioane, rachete, platite musai in decembrie, nu in ianuarie ca sa salvam deficitul, vanzare CEC si Hidroelectrica, plus promisiunea ta care e portul Constanta si aeroportul Otopeni! Dar sa ma acuzi pe mine ca sunt cu rusii cand vicepremierul guvernului vostru a studiat la rusi, iar eu nici nu am calcat pe acolo, nu e prea mult?", scris Olguta Vasilescu pe Facebook.

