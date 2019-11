Dacian Ciolos critica afirmatiile Olgutei Vasilescu la adresa Guvernului Orban, spunand ca acestea sunt "la fel de iresponsabile cum a fost si guvernarea PSD".

"Declaratiile doamnei Olguta Vasilescu sunt la fel de iresponsabile cum iresponsabila a fost si guvernarea PSD. Adica, faci guvernare dupa ureche, dai banii acolo unde-ti convine, cand iti convine, nu conteaza ca ai semnat contract, nu-l platesti pentru ca nu vrei tu. Cam asta e logica in care a guvernat PSD-ul", a declarat Dacian Ciolos.

"Daca noi, astazi, mai putem atat cat putem sa platim salarii si pensii e pentru ca avem un sector economic si antreprenorial care a rezistat, dupa parerea mea, la asaltul la care a fost supus si de modificari de legislatie, si de modul in care s-au facut controalele pana acum, si de modul in care statul nu si-a respectat angajamentele contractuale. Si mai ai pretentia ca aceste companii sa vina si sa plateasca darile la stat, ca tu sa-ti bati joc de modul in care cheltui banii respectiv", a mai spus Ciolos.

"Sigur, suntem intr-o situatie foarte dificila, mi-a spus si domnul Orban. Mi-a spus ca incearca sa gaseasca solutii ca sa reduca atat cat pot cheltuielile care mai pot fi reduse acum, pe sfarsit de an, si mai ales sa gandeasca un buget care sa permita investitii anul viitor. Pentru ca daca noi nu dam drumul la investitii sau nu continuam investitii care au fost incepute, n-avem nicio sansa", a mai afirmat liderul PLUS, la Digi24.

"Noi trebuie sa folosim fonduri europene in aceasta perioada, pentru ca daca nu absorbim aceste fonduri, nu doar ca avem pierderi in economie si ma gandesc mai ales la proiecte de infrastructura, dar riscam sa pierdem foarte multe argumente de negociere pentru urmatoarea perspectiva bugetara care se negociaza acum, la nivel european. Si, pentru asta, trebuie sa putem plati proiecte, sa cerem rambursarile de la Comisia Europeana, deci avem nevoie de bani pentru investitii in perioada urmatoare", a incheiat Dacian Ciolos, potrivit dcnews.ro.