Dacian Ciolos si Dan Barna au avut astazi o intalnire cu premierul Ludovic Orban, la sfarsitul careia au convenit ca alegerile anticipate raman o prioritate.

"Am avut astazi, alaturi de Dan Barna, o intalnire cu prim-ministrul Ludovic Orban in cadrul careia am discutat pe marginea problemelor care trebuie sa-si gaseasca raspuns in perioada imediat urmatoare.

Am vorbit despre introducerea alegerilor in doua tururi pentru primari, anularea recursului compensatoriu in urma caruia au fost eliberati din puscarii foarte multi raufacatori, desfiintarea sectiei speciale de anchetare a magistratilor, modificarea legilor electorale pentru a creste reprezentarea diasporei in parlament, impozitarea pensiilor speciale si eliminarea unora dintre acestea, modificarea radicala a PNDL (Programul National de Dezvoltare Locala) devenit instrument de dirijare a fondurilor publice catre primari pe criterii politice, stoparea taierilor ilegale a padurilor, prezentarea sistematica a stadiului in care se afla proiectele de investitii (spitalele regionale, autostrazile etc) si despre alegerile anticipate.

Sunt urgentele care ne preocupa pe noi, la PLUS si la USR, dar, mai mult decat atat, sunt urgentele care preocupa intreaga societate. Au iesit sute de mii de oameni in strada cu aceste cereri, au iesit milioane de cetateni la vot cu aceleasi sperante. Nimeni - si, mai ales, guvernul actual - nu poate sa le ignore.

I-am prezentat viziunea noastra si solutiile pe care noi le consideram oportune, inclusiv cu referire la experienta pe care am trait-o in 2016 la guvernare.

Concluzia la care am ajuns este ca multe dintre aceste aspecte nu vor putea fi solutionate decat in masura in care acest Guvern se va bucura de o larga sustinere a majoritatii parlamentare. Prin urmare, am convenit ca alegerile anticipate trebuie sa ramana o prioritate pentru partidele care vor modernizarea Romaniei", a scris Ciolos pe Facebook.