Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca singura optiune a PSD fata de actualul guvern este motiunea de cenzura.

"Penitenciarele noastre nu corespund normelor europene si atunci in loc sa dam daune materiale s-au gandit sa le reduca din zilele de pedeapsa, in mare cam despre asta este vorba cu recursul compensatoriu. El a fost votat de toate partidele, inclusiv de catre liberali, a fost promulgat de presedintele Iohannis urmand demagogia pe care ati vazut-o ca hotii si criminalii sunt pe strada. Aflam saptamana asta ca ramane la fel recursul compensatoriu, e o intreaga demagogie si au demonstrat ca nu a fost decat o minciuna in campanie si nu o pot rezolva. Mai auzim si povestea cu declaratiile de avere pentru toata populatia. Hai sa facem si declaratii cand plecam din oras si intram pe vremea vechiului regim!", a declarat Niculae Badalau.

El a facut referire si la situatia financiara a Romaniei, respectiv la pensii si salarii.

"Noi am spus foarte clar ca oamenii nu numai ca vor ingheta pensiile si salariile, dar le vor si taia. Noi am plecat cu un deficit de 2,6%, UE ne permite un deficit de pana in 3%. Dansii vin si anunta azi 4,6%, asta inseamna ca am avut mult mai multe cheltuieli decat venituri avand o balanta comerciala deficitara. La 4,6%, obligatoriu inseamna anul viitor monitorizare din partea Comisiei Europene pe domeniul finante, iar monitorizarea inseamna si masuri ferme cu taieri de salarii si pensii si asta nu inseamna ca va taia Guvernul, ci va taia UE, asta e o poveste care se incearca", a completat Niculae Badalau.

Liderul PSD Giurgiu a mentionat ca nu crede ca va fi temperata cresterea euro fata de leu.

"Mai avem un proiect prezidential cu Romania educata, dar taiem bani de la Invatamant, Agricultura si Transporturi ca am terminat autostrazile. Aici, PSD are o singura optiune, motiunea!", a adaugat Niculae Badalau.

Senatorul PSD Giurgiu a mai spus ca bugetul pentru anul viitor nu se va putea face fara o negociere din partea social-democratilor.

"Aici trebuie sa negociem, macar sa ramana veniturile romanilor cele actuale plus cresterea la pensii din ianuarie pentru ca daca nu e un buget corelat pe venituri, nu vom vota bugetul, dar daca bugetul pica, e o motiune de cenzura, pica guvernul. PSD detine majoritatea in Parlamentul Romaniei", a incheiat Niculae Badalau, potrivit Agerpres.