Partidul Miscarea Populara "nu are alt drum decat cel al aliantelor" cu PNL si USR, in perspectiva alegerilor locale, a declarat vineri, la Sinaia, europarlamentarul formatiunii Traian Basescu.

"Pana la alegeri toti spunem povesti, dar asta cu numarul de voturi bagate in urna e cea mai precisa masuratoare a progresului. Altfel, suntem la al patrulea rand de alegeri la care trecem pragul, si a venit momentul sa ne miscam mai sus de prag. Vin alegerile locale, aici nu veti avea alt drum decat cel al aliantelor. Pentru ca daca nu se modifica legea alegerilor locale, ar insemna sa lasam administratiile locale in continuare in mana PSD-ului, si atunci ceea ce s-ar face in turul doi (...) trebuie sa faceti inainte de turul intai. Si eu va recomand ca toti sa va deschideti organizatiile locale catre aliante cu liberalii si cu USR-ul, n-as vrea sa aud de alt tip de aliante si v-ati si compromite", a declarat fostul presedinte la Colegiul National al PMP.

Traian Basescu a adaugat ca el considera ca "Guvernul Orban nu va emite ordonanta de urgenta" pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, context in care aliantele sunt unele necesare.

"Personal, nu am convingerea ca Guvernul Orban va emite OUG pentru intrarea in doua tururi, pentru ca au si ei primari de mari unitati administrative care au interesele lor si vor pati si ei cum am patit si eu cu Guvernul Boc, cand am vrut sa fac Bucurestiul metropolitan, incluzand Ilfovul. Au fost doi primari, unul la 3, se numea Negoita, si altul la 6, se numea Poteras, care l-au convins pe Boc sa nu mearga pe asumarea raspunderii sau sa bage legea Bucurestiului metropolitan in Parlament. Si vedem Bucurestiul cum e acum, si evolutia e tot mai rea, pentru ca influenta primarilor a fost mare si in PDL, este mare si acum in PNL. De aceea am semne de intrebare daca vor emite sau nu OUG de modificare a legii alegerilor locale si, de aceea, 'Comandamentul zero': deschideti usa negocierilor. Sigur, unde avem om valoros incercam sa-l promovam ca fiind candidatul aliantei, unde au liberalii si USR oameni valorosi ne punem organizatiile la dispozitie pentru a lua cat mai mult din administratia locala din mainile PSD-ului. Va trebui sa fiti deschisi la aceasta abordare", a mai afirmat Traian Basescu, potrivit Agerpres.