Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, sustine ca in politica cuvantul "razboi" nu are ce sa caute.



"Mi-am manifestat si alte ocazii dezacordul in legatura cu un anumit mod de a pune problemele pe care presedintele Romaniei l-a utilizat imediat ce a fost reales. Ii cer din nou, si am sa ii cer de fiecare data, sa uite cuvantul 'razboi'. Cuvantul 'razboi' nu are ce sa caute in politica. In politica este o competitie care trebuie sa fie la fel de free and fair, cum sunt competitiile sportive. Noi nu ne razboim, nu ne ucidem, nu luam ostatici, noi facem competitie politica. Faptul ca in primele minute presedintele reales a folosit de mai multe ori cuvantul razboi impotriva unui partid care are peste 1.500 de primari, peste 15.000 de consilieri locali, si sute de mii de membri este complet nelalocul lui.

Aceasta sugestie ca vom incepem din nou sa intimidam, sa descoperim parlamentarii acoperiti pentru a crea noi majoritati este extrem de pagubos. Noi credeam ca experimentul din 2009 pe care l-a facut Traian Basescu in alegerile prezidentiale ramane in istorie", a spus Varujan Vosganian, citat de jurnalul.ro.