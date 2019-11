Ion Cristoiu considera ca Viorica Dancila trebuie data afara din PSD pentru ca "a vandut meciul", iar echipa ei de campanie lucra de fapt pentru presedintele Klaus Iohannis.

"Ea ar trebui data afara din PSD, ea a facut prin acest comportament cel mai mare rau, cred ca PSD a mai scazut cu 10 la suta, trebuia sa demisioneze, pai ce a creat? Pai imaginea de ras a PSD-ului.

Cea mai mare problema e acum ca imagine publica, sa aduca nume noi, Gusa, Dancu, sa aduca fete noi care discuta, dar daca ramane tot Stanescu ... sa faca un pas in spate.

Nu am vazut nici in istorie o campanie mai bine facuta ca cea a lui Klaus Iohannis, ceva este in neregula, repet in conditiile in care el spune ca nu a avut niciun specialist. S-a intamplat un fapt unic: PSD-ul a platit echipa de campanie a lui Iohannis, echipa de campanie a Vioricai Dancila era de fapt echipa de campanie a lui Iohannis, ati inteles? Echipa aia nu a lucrat pentru Dancila, a vandut meciul", a declarat Ion Cristoiu la Realitatea Plus, potrivit antena3.ro.