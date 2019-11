Mihai Fifor sustine ca, in doar 20 de zile de la instalarea Guvernului Orban, acesta s-a imprumutat "cu peste 5 miliarde de lei".

"Pas cu pas, incepem sa culegem 'roadele' Guvernului Orban care, nici bine instalat la putere, s-a imprumutat, in doar 20 de zile, cu peste 5 miliarde de lei - mai mult decat dublu fata de cat i-ar fi trebuit guvernului PSD in aceeasi perioada de timp.

Nu pot sa nu ma intreb, domnilor: ne indatorati in acest ritm pentru ca sunteti incompetenti sau din rea-vointa si calcule politice? Fiindca nu am nicio indoiala ca, pentru fiecare imprumut nejustificat pe care-l veti face, veti da vina pe 'greaua mostenire' a ultimilor ani, in care economia Romaniei a fost printre cele mai performante din UE", a scris Mihai Fifor pe Facebook.