Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca se lucreaza la gasirea unei solutii pentru Ordonanta 114, iar zilele viitoare ar putea fi anuntata de catre premierul Ludovic Orban.

"La OUG 114 se lucreaza si sper sa fie cat mai curand o solutie prezentata public, dar ii dau premierului placerea sa va anunte solutia pentru OUG 114. Sunt vesti bune. (...) Eu zic ca in urmatoarele zile va exista o solutie pentru Ordonanta 114/2018", a spus Florin Citu.

Florin Citu a fost intrebat daca statul a incasat ceva din OUG 114, iar el a raspuns: "Mai putin decat trebuia. De exemplu, la taxa bancara nu am incasat ce era estimat acolo, si mai mult a creat probeleme. A incasat ceva, dar nu ce era in buget. (...) Problema este alta cu OUG 114. A creat probleme in economie si scaderea cresterii economice de la 5,5% la 4% se datoreaza in mare parte acestei ordonante, pentru ca a pus frana foarte multor sectoare din economie. In acelasi timp din cauza OUG 114 nu s-au facut licitatiile pentru 5G si sunt 2 miliarde de lei la buget care nu am mai venit".

"Tineti minte ce s-a intamplat atunci cu moneda nationala, ce s-a intamplat dupa acea cu dobanzile si a fost foarte greu sa corectam. Banca Nationala a trebuit sa intervina atunci cu foarte multi bani, cateva miliarde de euro, sa stopeze deprecierea si dupa aceea s-a perpetuat. Tot timpul a ramas un pericol OUG 114 si in acelasi timp cu frica ca de fiecare data cand vorbeste ministrul Finantelor Publice din Guvernul PSD vine si ne mai da o OUG 114. Lumea avea o frica de ai vedea public pe acesti oameni", a mai spus ministrul Finantelor, potrivit adevarul.ro.