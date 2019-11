Fostul presedinte, Traian Basescu, a vorbit la Digi24 despre demisia Vioricai Dancila de la conducerea PSD si despre reformarea partidului.

"Nu prea-mi place sa ma amestec in bucataria unui partid, dar aici as face un comentariu. Eu am avut convingerea ca doamna Dancila va demisiona. Nu stiu cat de fortata sau nefortata a fost, dar era clar ca nu va sta pana se vor organiza noi alegeri. Am facut aceasta afirmatie demult, chiar imediat dupa anuntarea scorului.

Daca-i arunci pe toti in apa, sa vedeti ca plutesc, si Ciolacu si... plutesc. Macar doamna Dancila mai avea o bunatate care i se vedea pe fata dansei, o femeie normala. Eu n-am putut sa o consider adversar pe doamna Dancila, desi eu si PSD suntem doua entitati absolut conflictuale cand ne intalnim.

Nu cred in reformarea PSD. Asta este o poveste pe care o servesc si ziaristi si politicieni. Sigur, ziaristii pot sa ceara reforme tot timpul, dar la politicieni e aproape ridicol sa vorbeasca de dimineata pana seara de reformarea partidului. Ce sa reformezi, ca la ei 60% din parlamentari sunt noi. Multi sunt tineri. Mai bine si-ar pune problema caute oameni politici de valoare, dar de reformat ce sa reformezi la ei? Ca daca dai afara, dai oameni de 40 de ani, de 35 de ani, care abia isi incep cariera politica.

Marea problema nu e cum a ajuns Viorica Dancila premier, marea problema este cum a fost posibil sa se nasca un Dragnea, care a intrecut, prin sistemul draconic de control al propriilor decizii, a intrecut orice se poate imagina intr-un sistem democratic. Este usor comparabil cu ce insemnau liderii politici inainte de Revolutie", a declarat Traian Basescu, potrivit digi24.ro.