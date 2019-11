Liderul Pro Romania, Victor Ponta, s-a declarat dezamagit de cum a inceput Guvernul Orban si considera ca a luat decizia corecta de a nu vota acest Guvern.

"Sunt destul de dezamagit de cum a inceput noul guvern. Eu cred ca am facut bine ca am dat jos Guvernul Dancila, pentru ca era un guvern lipsit de competenta si de viziune. N-am votat Guvernul Orban pentru ca am vazut aceeasi lipsa de competenta si de viziune. Deocamdata vad ca se schimba pesedistii cu penelistii. Dar altceva nu. (...) Am constatat gaura facuta de Teodorovici, asa este. Dar se mareste deficitul si se iau imprumuturi. Asta stia sa faca si Teodorovici, nu trebuia sa-l schimbam. Era vorba ca schimbam sistemul fiscal, ca reduci cheltuielile inutile, ca realoci banii spre educatie si sanatate. (...) Am vazut ca primul lucru s-a inceput cu ce mai cumparam avioane. E bine sa avem avioane, dar primul lucru e sa avem si scoli si din punctul asta de vedere sunt dezamagit de cum a inceput guvernul PNL si decizia de a nu-l vota imi apare in fiecare zi ca o decizie corecta", a spus Victor Ponta.

"Ce se intampla la PSD e problema lor, eu sper doar sa-si dea seama ca e bine ca si-a dat demisia doamna Dancila, dar nu doar doamna Dancila era problema. Acolo s-a pierdut dupa 2016 increderea a milioane de oameni si imaginea de competenta si cred ca asta daca nu poate sa o faca PSD-ul sa o faca Pro Romania", a mai spus Ponta, potrivit antena3.ro.