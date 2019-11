Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la sedinta solemna a Curtii Constitutionale a Romaniei in care a fost validat cel de-al doilea mandat al sau in fruntea statului, ca votul pe care i l-au acordat romanii reprezinta pentru el o mare responsabilitate.

"Votul pe care mi l-au acordat romanii pentru un nou mandat de presedinte al Romaniei reprezinta pentru mine o onoare deosebita si in acelasi timp o mare responsabilitate. Primul meu mandat de presedinte, care se va incheia in mod oficial in foarte scurt timp, a fost unul plin de provocari. Timp de cinci ani am ramas permanent conectat la problemele reale ale societatii, iar prin actiunile mele m-am opus cu fermitate acelor tendinte regresive pe care le-am considerat un real pericol pentru democratie", a declarat Iohannis, la ceremonia de la CCR.

El a subliniat ca este imperativ ca actorii statali sa actioneze in beneficiul romanilor.

"Ne aflam la 30 de ani de la momentul in care romanii au decis sa isi proiecteze viitorul in democratie, iar constructia constitutionala a raspuns acestui deziderat, instituind mecanisme de protectie a drepturilor si libertatilor fundamentale si de buna functionare a autoritatilor statului. Este imperativ ca actorii statali care insufletesc aceasta constructie sa actioneze in beneficiul natiunii romane. A veghea la respectarea Constitutiei si a-i garanta suprematia, in spiritul si litera sa, ca ultima bariera in fata derapajelor de la regulile democratice, sunt de o importanta vitala. In toate activitatile lor, autoritatile publice trebuie sa actioneze cu buna credinta si sa dea dovada de un atasament autentic fata de Legea fundamentala si fata de valorile democratice", a spus Iohannis.

Seful statului a precizat ca, in virtutea rolului sau constitutional, va actiona pentru "o mai buna functionare a autoritatilor si institutiilor publice, pentru ca acestea sa fie cu adevarat in slujba romanilor".

"Voi continua sa fiu un aparator ferm al respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, al valorilor supreme consacrate in Constitutie, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din Decembrie 1989, aparate cu jertfa de sange in urma cu 30 de ani. Voi veghea in continuare la respectarea Constitutiei si voi sustine si in viitor, cu toata hotararea, valorile statului de drept si parcursul european al Romaniei. Acestea sunt nu doar principiile care mi-au calauzit intotdeauna actiunile si deciziile, dar si directia in care, nu o data, ci de trei ori in acest an - la alegerile europarlamentare, cu ocazia referendumului pentru justitie si la alegerile prezidentiale - romanii au aratat ca vor sa mearga tara noastra. Drumul ales de romani este unul cu un singur sens, la care, prin activitatea lor, trebuie sa se alinieze toate autoritatile statului", a afirmat Klaus Iohannis.

Presedintele a sustinut ca aceia care au girat asaltul asupra independentei justitiei au primit "cea mai severa si legitima sanctiune prin votul oamenilor".

"Romania este un stat de drept, iar romanii sunt o natiune cu reflexe profund democratice, astfel ca cei care au girat asaltul asupra independentei justitiei au primit cea mai severa si legitima sanctiune prin votul oamenilor. Este cel mai puternic semnal ca toti decidentii politici si institutionali trebuie sa isi asume ca inalienabile principiile ca nimeni nu este mai presus de lege si cel al colaborarii loiale intre autoritatile publice. Dezvoltarea societatii noastre nu este despre persoane sau functii, ci despre datoria de a face bine tarii noastre, contribuind direct la progresul Romaniei, investiti fiind cu increderea romanilor. Si sunt convins ca, pe temelia valorilor democratice pe care le-am aparat in toti acesti ani, vom construi Romania puternica si prospera si normala pe care ne-o dorim!", a mai declarat Iohannis, potrivit Agerpres.

La sedinta solemna a CCR au participat premierul Ludovic Orban, membri ai Guvernului, liberali, consilieri prezidentiali si de stat, reprezentanti ai Autoritatii Electorale Permanente si ai Biroului Electoral Central.