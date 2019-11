Andrei Caramitru, membru USR, ii sfatuieste pe cei din Guvernul Orban sa faca "ce vor oamenii si ce e nevoie pentru tara, nu ce va cere 'sistemul' si sforarii", pentru ca altfel vor disparea rapid.

"Guvernul a innebunit deci. Spune asa:

- nu fac nimic pe 2 tururi de scrutin. Ne facem ca facem ceva dar nu facem nimic

- marim pensiile speciale. Ca o sa crestem punctul de pensie. Ce sa facem? Asta e

- pastram Sectia Speciala si recursul compensatoriu. Negociem cu Tariceanu ceva in parlament (!!!). Cum sa negociezi cu teroristii si sa ti se rupa de UE si de toti cei care au inghetat in frig luptand pentru justitie?

- nu doar pastram PNDL, dar si lansam PNDL 3!!!!

- inlocuim rudele si amantele PSD cu rudele si amantele PNL

- deficitul e in aer total. Dar promit in continuare - dam, marim, dar si reducem taxele. Bezna mintii.

Mai oameni buni. Ati inteles ceva? Voi nu stiti cati am fost in Piata Victoriei? Chiar vreti sa inceapa iar? Nu de alta - dar nimeni nu a disparut. Din contra. Ne-am mobilizat masiv chiar. Am si votat pentru candidatul vostru. V-am facut campanie. O tradare fata de proprii votanti va exploda totul.

Nu fiti nebuni. Protejati-va. Faceti ce vor oamenii si ce e nevoie pentru tara, nu ce va cere 'sistemul' si sforarii. Ca altfel dispareti rapid", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.