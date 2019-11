Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca doreste o colaborare indeaproape cu noua Comisie Europeana pentru a face Europa mai puternica si pentru atingerea obiectivelor Romaniei.



"Salut votul de investire a noii Comisii Europene si ii urez succes in misiunea pe care si-a asumat-o de a tine Europa unita!

Partidul Social Democrat are ca obiectiv integrarea profunda a Romaniei in clubul valorilor democratiei de tip european si consolidarea Uniunii Europene, singurul proiect politic capabil sa genereze prosperitate si pace in acesta regiune.

Ne dorim colaborarea indeaproape cu noua Comisie pentru a face Europa mai puternica, dar si pentru atingerea obiectivelor Romaniei legate de integrarea in spatiul Schengen, apropierea de zona euro si adoptarea unui buget european care sa tina cont de nevoile noastre de dezvoltare. De asemenea, ne dorim ca parcursul european al Republicii Moldova si al tarilor din Balcanii de Vest sa beneficieze de sprijinul necesar din partea noii Comisii.

Partidul Social Democrat va lucra impreuna cu familia sa europeana reprezentata de Partidul Socialistilor Europeni pentru a sustine obiectivele noastre la nivel european fiind in acelasi timp vigilenti ca prioritatile asumate sa fie in integralitate respectate", a scris Ciolacu pe Facebook.