Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca este "exclusa" o posibila candidatura a sa pentru functia de presedinte al PSD la viitorul congres al partidului.



"Candidatura pentru functia de presedinte este exclusa, voi analiza impreuna cu colegii mei de la Bucuresti candidatura pentru vicepresedinte regional Bucuresti-Ilfov", a precizat Firea, intr-o interventie telefonica la Romania TV, potrivit Ziare.com.

Totodata, a tinut sa mentionze ca PSD va avea de pierdut in cazul in care va vorbi in continuare despre oameni si mai putin despre principii.