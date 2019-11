Fostul premier Victor Ponta sustine ca Pro Romania isi propune sa colaboreze cu PSD, doar daca reforma din partid ''va fi radicala, de fond si nu de forma''.



"Nu avem CEX la ProRomania- dar ne intalnim, dezbatem si luam decizii privind activitatea si proiectele noastre politice de viitor!

La ce concluzii am ajuns aseara :

1. ProRomania se consolideaza ca proiect politic nou, de centru stanga, proeuropean, pro dezvoltare; suntem in opozitie (civilizata dar fara compromisuri) fata de Guvernul de dreapta si vom lupta democratic pentru reducerea inegalitatilor, dezvoltare mai echilibrata, reforma administrativa si constitutionala, schimbarea sistemului fiscal, canalizarea principalelor resurse publice catre educatie, sanatate, infrastructura si protectia mediului

2. ProRomania selecteaza si va sustine candidati proprii la Alegerile locale si parlamentare - principalele criterii de selectie sunt competenta profesionala, capacitatea de promovare si implementare a unor proiecte publice de dezvoltare si integritatea

3. In data de 8 Februarie ProRomania va organiza la Bucuresti Conventia Nationala pentru prezentarea si punerea in dezbatere publica a Manifestului Politic al ProRomania pentru 2020-2024; acest Manifest va contine proiectele si actiunile considerate fundamentale pentru dezvoltarea Romaniei

4. Parlamentarii ProRomania vor sustine prin vot pentru anul 2020 revenirea la alegerea presedintilor de consilii judetene de catre consilieri (nu dorim schimbarea baronilor PSD cu baronii PNL - trebuie sa impiedicam perpetuarea la nivel local a acestor practici politice nocive) si alegerea primarilor din doua tururi de scrutin ( pentru a da o sansa si acelor candidati care nu se bazeaza doar pe aparatul de partid)

5. Vom colabora punctual cu alte forte politice daca vor sustine proiectele pe care noi le promovam sau daca au initiative de reforma benefice intregii societati / am pornit proiectul ProRomania ca o constructie necesara pe scena politica pentru reprezentarea milioanelor de romani care cred si au nevoie de o Stanga moderna, europeana si progresista , cu principii de competenta si integritate ( exact ceea ce conducerea PSD, din pacate, a abandonat si a combatut in perioada 2017-2019)/ infrangerile electorale catastrofale ale Vechii Stangi si demisia Vioricai Dancila speram sa duca la o reforma radicala a PSD ; daca aceasta schimbare (nu doar de forma ci si de fond) se va realiza cu adevarat in viitor vom saluta si putem colabora in proiectele unei Noi Stangi moderne;

Luni, in cadrul Biroului Executiv, vom oficializa ca decizii rezultatele discutiilor noastre din aceste zile; si ProRomania va intra in mod real in campania pentru anul 2020 cu perspectiva si viziunea anului 2024!

Suntem ProRomania - si tinem doar cu Romania", a scris Ponta pe Facebook.