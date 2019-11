Andrei Caramitru, membru USR, o ironizeaza pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, in contextul in care au tot fost probleme cu furnizarea apei calde in Bucuresti.

"Firea - hai mai mult curaj. Nu ai deloc putere, esti praf. De ce ai taiat doar apa calda? Bre - taie si curentul. Bre - de ce nu interzici si mega si carrefour? Sa cumparam mancare doar cu voucher de la primarie ce naiba, din magazine ale lu’ Pandele. Si fa si targurile alea ale tale si pupatul moastelor obligatorii - sa aplaudam marile tale realizari inconjurati de politia locala si jandarmi. Cine nu aplauda - jap cu pulanu. Hai ca poti bre", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×