Fostul presedinte executiv al PSD, Eugen Teodorovici, sustine ca ca "o junta politica" a preluat puterea in partid, mentionand totusi ca situatia "poate fi salvata".



"Cand colegii mei din PSD, membri ai partidului la fel ca si mine, mi-au dat votul si increderea lor in cadrul Congresului pentru functia de Presedinte Executiv, au facut-o poate si pentru ca au vazut in mine omul care poate sa reprezinte si sa apere interesele oamenilor. Mai mult, colegii de partid, indraznesc sa cred ca au vazut in mine omul capabil sa previna expunerea la taraba a partidului si a membrilor sai, vanzarea si cumpararea lor ca la piata.

Am convingerea ca PSD va gasi, pana la urma, calea unei schimbari reale, care sa-l faca sa devina acel partid in care fiecare roman sa se poata regasi, prin identificarea cu valorile sociale, politice, economice sau de alta natura.

Sa fii presedintele executiv al PSD nu inseamna doar un nume de pus pe cartea de vizita si nu inseamna doar un loc la masa negocierilor. Sa fii presedintele partidului inseamna sa fii presedintele tuturor membrilor partidului. Parca asta ii ceream si lui Klaus Iohannis acum doar cateva zile, nu? Sa fie presedintele tuturor romanilor.

O noapte agitata si un exces de CEx reprezinta prea putin ca sa imi schimbe vreodata aceste credinte ale mele despre ce si cum trebuie sa fie un lider al PSD si, cu siguranta, reprezinta mult prea putin pentru a ma face sa uit de angajamentele facute atat fata de membrii si simpatizantii partidului nostru, cat si, mai ales, fata de toti romanii pentru care culoarea politica nu reprezinta o piedica in a avea asteptari din partea unor oameni politici.

Teodorovici: Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume

Eu cred ca trebuie sa spunem lucrurilor pe nume in acest partid, mai ales in acest moment in care am pierdut din nou alegerile prezidentiale. Si, ca de fiecare data, singura "solutie" a fost inlaturarea imediata a echipei de conducere, conform principiului am pierdut un meci, schimbam antrenorul ... eventual, punem rezervele pe post de capitani sau de ce nu, chiar de antrenori.

Alegerea unei noi conduceri a PSD se face legal si statutar si, mai ales, se face de catre membrii PSD. Nu doar pentru ca asa scrie in statut, ci pentru ca asa este firesc sa fie. Pentru ca o conducere a unui partid trebuie sa aiba in primul rand... legitimitate!

Aseara, in PSD, o junta politica a preluat puterea in partid. Aceasta ar fi vestea proasta pentru PSD. Vestea buna este ca situatia poate fi nu doar indreptata, ci salvata. Ea va fi salvata de catre fiecare membru PSD. De catre toti membrii PSD. Uniti. Impreuna. In echipa. Pentru viitorul acestui partid.

Teodorovici: Voi continua sa fac echipa cu toti cei care vor sa lucreze pentru tara, pentru PSD

Si voi continua sa spun lucrurilor pe nume. Si nu voi vulnerabiliza partidul, cand partidului ii este mai greu. Si voi face echipa cu toti cei care cred si actioneaza pentru schimbarea profunda a PSD. Si voi lucra pentru a impune PSD pe scena politica, ca un partid modern, dar mai ales, ca un partid de centru-stanga si pentru a putea genera cat mai curand un guvern PSD.

Dar nu voi vinde niciodata votul meu sau al colegilor mei, nu voi scoate la mezat increderea celor care sunt alaturi si, mai ales, NU voi accepta niciodata sa fiu garantul unor camatari politici.

Voi, colegii mei din PSD, ce veti face?", a scris Teodorovici pe Facebook.