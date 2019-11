Fostul premier Viorica Dancila sustine ca, in ciuda demisiei de la conducerea PSD, va continua sa fac parte, in mod activ, din viata politica din Romania.



"Multumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi in aceasta campanie, multumesc fiecarui roman care a avut incredere in mine. Sunt milioane de voturi care ma responsabilizeaza si imi dau energia pentru a continua sa fac parte, in mod activ, din viata politica din Romania. Raman, ca si pana acum, alaturi de femeile social-democrate, alaturi de fiecare femeie din Romania care are nevoie de sprijin pentru a-si face auzita vocea, nevoie de a trai intr-o societate marcata de politici coerente care au la baza principiul egalitatii de sanse.

Am demisionat de la conducerea Partidului Social Democrat si cred ca a fost un gest firesc, necesar, pentru a permite noii conduceri asumarea parcursului viitor al partidului si scorul de la alegerile care urmeaza.

Asa cum am spus intotdeauna, avem nevoie sa ne asumam trecutul, sa stim sa ne adaptam vremurilor si sa muncim pentru viitor. Din luna mai a acestui an, sub conducerea mea, Partidul Social Democrat a crescut. Nu deodata, nu complet, dar a mers inainte. Am speranta ca noua conducere sa continue acest trend, ascultand in permanenta pulsul societatii si intorcandu-se de fiecare data la romani", a scris Viorica Dancila pe Facebook.