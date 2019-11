Dupa decizia de interizice manelele, dedicatiile si gratarele in aer liber pe domeniul public, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a facut un sondaj pe aceasta tema, pentru a afla parerea timisorenilor.



"Ieri am interzis interpretarea/difuzarea de manele in aer liber pe domeniul public in Timisoara, precum si dedicatiile conexe. Evident, iubitorii genului si dedicatiilor binecunoscute aferente isi pot continua delectarea pe proprietati private, respectiv in spatii publice inchise, fara a-i obliga si pe neiubitori sa fie parte la spectacolul lor.

Dv ce parere aveti pe aceasta tema?", a scris Robu pe Facebook.

Astfel, edilul a oferit doua variante de raspuns: "Va sustinem!" sau "Lasati manelele in pace!".