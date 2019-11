Mihai Fifor sustine ca ieri s-a incheiat "un ciclu politic" si a fost un final de capitol absolut normal pentru PSD, iar acum partidul se recalibreaza si se pregateste de o noua lupta electorala.

"Am asistat ieri la un final de capitol absolut normal, in orice partid. In politica discutam despre cicluri politice si ieri, in opinia mea, s-a incheiat un astfel de ciclu.

Dupa un tur de scrutin, in orice fel de alegeri, o echipa si un partid se recalibreaza si se pregatesc de o noua lupta electorala, pentru ca aceasta este dinamica vietii unui organizatii politice", a scris Fifor pe Facebook.