Marcel Ciolacu, noul presedinte interimar al PSD, ii transmite premierului Ludovic Orban "sa stea linistit", pentru ca "inca nu sunt probleme ca dansul sa fie demis printr-o motiune de cenzura, pana de sarbatori".

"PSD-ul a recunoscut seria de multiple greseli pe care le-a facut si nu a mai luat o decizie de ochii lumii, sa luam o decizie ca sa ramanem tot noi. De aceasta data se vede clar ca nu a fost o impartire de functii. Este pentru prima oara cand s-a pus pe primul loc meritocratia. Cei care au obtinut rezultate bune au fost inclusi in acest comitet", adeclarat Marcel Ciolacu.

"Astazi am vorbit si cu Victor Ponta, in Parlament. La Comitetul Executiv nu s-a nominalizat o alianta cu Pro Romania, in schimb a fost o solicitare ca organizatiile sa aiba larghetea sa fie discutii pentru o alianta la alegerile locale. Partidul Social Democrat nu trebuie sa ramana izolat. Este o alternativa de comunicare cu Pro Romania", a mai spus noul presedinte interimar al PSD.

"Nu am avut o discutie cu Tudose pentru intoarcerea in PSD. Nu m-a sunat sa imi spuna ca vrea sa revina in PSD. Daca va exista aceasta intentie o sa discutam si cu liderul de la Braila", a mai adaugat Ciolacu.

"Categoric ca vom depune o motiune, dar acum nu vrem sa cadem in patima celor de la PNL si sa depunem motiuni de cenzura de dragul de a depune o motiune. Domnul Orban sa stea linistit, inca nu sunt probleme ca dansul sa fie demis printr-o motiune de cenzura, pana de sarbatori", a declarat Ciolacu, potrivit digi24.ro.