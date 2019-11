"Ma bucur ca nu sunt acolo. Am participat si eu la asemenea sedinte. Am fost de atatea ori si am vazut de atatea ori acest lucru. Nu s-a schimbat nimic, nici eu ca lider PSD nu am fost in stare sa schimb lucrurile.

Nebunia asta care se finalizeaza cu certuri, sange, nu a dus niciodata la nimic bun.

Sper sa se intample o schimbare, dar nu doar ca se schimba Dancila cu Olguta Vasilescu. Va spuneam ca nu am nicio satisfactie cu rolul de Casandra. I-am spus doamnei Dancila: Viorica, nu te mai feri de mine, ca avea o obsesie: vine Ponta si-mi ia partidul. Nu te mai feri de de mine, ca nu-s membru PSD, nu am cum sa-ti iau PSD-ul. Dar vezi cine ti-e cel mai aproape tie, ca acela baga cutitul. Asa mi s-a intamplat mie, Dragnea (Liviu Dragne, n.r., fost presedinte PSD) imi era cel mai apropiat. Normal ca Olguta Vasilescu i-a bagat cutitul.

Doamna Dancila nu putea sa fie liderul – nici macar nu trebuia sa fie candidatul prezidential al stangii, dar trebuie o schimbare a tot ceea ce a fost rau in acesti doi ani si jumatate, pentru ca PSD, intr-o alta formula, e adevarat, a castigat alegerile si si-a batut joc de votul din decembrie 2016", a spus liderul Pro Romania.