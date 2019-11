Mihai Fifor sustine ca ministrul Finantelor, Florin Citu, este "prost pregatit", dupa ce acesta a anuntat ca va anula salariul minim diferentiat pentru angajatii cu studii superioare.

"Din pacate, predictiile pe care le-am facut aici despre austeritatea pe care o va aduce PNL incep sa se implineasca rand, pe rand.

Ieri, ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca va anula salariul minim diferentiat pentru angajatii cu studii superioare, sustinand ca Romania ar fi singura tara in care sunt mai multe salarii minime si ca PSD ar fi facut o discriminare intrei cei cu carte si cei fara carte.

In primul rand, aceasta ura impotriva celor cu studii superioare am mai vazut-o doar in perioada comunista, in care proletariatul avea un statut suprem in societate.

In al doilea rand, Florin Citu ne arata cat de prost pregatit este. Doar in Uniunea Europeana sunt alte sase state care diferentiaza salariul minim in functie de nivelul de calificare, deci inclusiv dupa studii: Franta, Belgia, Ungaria, Slovacia, Estonia, Luxemburg.

Mai sunt apoi state, precum Germania, care au stabilit salarii minime pe fiecare ramura profesionala sau in functie de regiune.

In al treilea rand, formula de calcul pentru salariul minim propusa de PNL, pe baza productivitatii si inflatiei este o aberatie in defavoarea angajatilor si in favoarea corporatiilor. In Europa practica obisnuita este de a raporta salariul minim la salariul mediu, pentru a nu creste decalajele sociale.

Pe formula PNL, in anul 2020, salariul minim va fi sub 40% din salariul mediu, in timp ce in UE procentul este intre 45% si 60%", a scris Mihai Fifor pe Facebook.