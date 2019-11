Calin Popescu Tariceanu, dupa ce a fost acuzat de avocata Ingrid Mocanu de desfiintarea Sectiei Speciale, ii transmite acesteia ca este "o duduie intepata" si ca ar trebui sa aiba "un pic de bun simt" pentru faptul ca a scapat "fara cei patru ani cu executare din dosarul ANPR", pentru ca el s-a luptat sa nu fie desfiintata Sectia Speciala.

"Aflu ca o duduie intepata si pe deasupra avocata, care a stat ani de zile mai mult in boxa acuzatilor decat in barou, nu mai are loc de mine si imi pune in carca desfiintarea Sectiei Speciale. Adica exact cea pentru care m-am luptat din greu, conditionand sprijinul pentru noul guvern de pastrarea ei.

Ii spun doar atat intepatei: daca oameni ca mine nu s-ar fi luptat ani de-a randul cu statul paralel, daca l-am fi lasat sa se desfasoare in voie, azi nu ar mai fi scapat, poate, fara cei patru ani cu executare din dosarul ANRP. Daca azi, duduie, esti achitata, libera, ferice si prestezi in voie pe Facebook, e poate si pentru ca oameni ca mine au avut curaj si au denuntat permanent sistemul ticalos din justitie, in care condamnarile se faceau pe baza de biletele de la servicii si pe alte considerente.

Nu ma astept la recunostinta, doar la un pic de bun simt!...", a scris pe Facebook Calin Popescu Tariceanu.