Presedintele PSD, Viorica Dancila, a demisionat din functie, in locul sau fiind numit presedinte interimar Marcel Ciolacu, a anuntat liderul PSD Sector 1, Dan Tudorache, la finalul sedintei CExN.





Potrivit acestuia, a fost dizolvat Biroul Permanent al partidului, iar noul secretar general este Paul Stanescu. Un congres al partidului ar urma sa fie organizat peste o luna si jumatate.

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, in noaptea de marti spre miercuri, ca este nevoie de o resetare a partidului, dar ca "nu a picat niciun cap" in cadrul sedintei CExN, iar fostul lider al social-democratilor, Viorica Dancila, a fost numita presedinte al organizatiei de femei.

"Este pentru prima oara cand eu am participat la un CEx in care toti liderii si-au spus opinia. Asa a fost condusa sedinta de doamna Viorica Dancila, sa auda parerea la absolut toata lumea. Un CEx matur, in care au fost discutii pe fond, nu pe forma. Cu totii ne-am asumat multiplele greseli pe care le-am facut si am ajuns la concluzia ca trebuie o resetare a partidului si nu facut un macel sau - cum se astepta ca pana acum - sa pice capete. De fapt si de drept, nu a picat niciun cap azi si, iar o premiera pentru PSD, fostul lider se regaseste in echipa partidului ca si presedinte la doamne. Acolo unde doamna Dancila a fost presedinte", a aratat Ciolacu, intr-o declaratie de presa sustinuta la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD.

El a subliniat ca in acest moment partidul este condus de o echipa nu de "un tatuc". De asemenea, a mentionat ca mai multi presedinti de organizatii si-au anuntat intentia de a demisiona, astfel incat sa poata fi organizate alegeri interne la nivel judetean, noteaza Agerpres.

"Este o resetare totala. Este pentru prima oara cand nu numai presedintele, ci intreaga conducere a partidului si-a depus demisia si si-a asumat. Mai ales, foarte multi dintre presedintii de organizatii au solicitat ca si ei vor sa isi depuna demisiile si sa faca alegeri interne in fiecare judet. Nu s-a intamplat niciodata asa ceva. Eu consider ca din acest moment, cum erau obisnuiti in acest partid pana la doamna presedinte Dancila, sa fie condus de un tatuc... s-a terminat. Acum acest partid este condus de o echipa", a spus el.

Presedintele interimar al PSD a adaugat ca nimeni nu a cerut demisia Vioricai Dancila si ca acesta a fost "un gest de normalitate", venit la initiativa ei.

"Nu a fost preluata aceasta conducere prin forta. Daca ar fi fost preluata prin forta, presupun ca nu tinea CEx sase ore si nu si-ar fi exprimat toata lumea opinia. A fost un gest de normalitate al doamnei presedinte. Dupa ce ne-a ascultat, si-a depus demisia. Nimeni nu i-a cerut demisia doamnei Viorica Dancila. Cu totii am ajuns la concluzia ca trebuie resetat acest partid", a mai spus el.