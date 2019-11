Viorica Dancila a anuntat ca isi depune demisia din functia de presedinte al Partidului Social Democrat, precizand ca acest gest nu vine intr-un moment de "slabiciune", ci intr-unul de "demnitate".



"Am inteles opinia colegilor mei, faptul ca se doreste o resetare a partidului, faptul ca trebuie cineva sa isi asume rezultatul alegerilor. Nu este un moment de slabiciune, este un moment de demnitate si eu consider ca a trebuit sa imi dau demisia din functia de presedinte al PSD. Este un gest pe care l-am facut pentru partid. Consider ca am facut tot ce mi-a stat in putinta ca sa obtinem un rezultat bun, ca sa mobilizam electoratul, dar acum, in urma discutiilor, am inteles ca se doreste o resetare a partidului si ca aceasta resetare presupune o echipa care sa preia conducerea partidului, o alta viziune, un alt program", a aratat ea intr-o declaratie de presa sustinuta la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD.

Cat priveste mandatul scurt pe care l-a avut, Dancila a spus ca nu putea sa faca "foarte mult" in cinci luni, scrie Agerpres.

"Din pacate, nu am putut sa fac foarte mult in cinci luni de zile, este foarte greu sa te organizezi, sa incerci sa castigi incredere, sa incerci sa formezi o echipa sudata. Poate daca acest mandat ar fi fost mai lung, poate altele erau rezultatele, dar am facut tot ceea ce am putut", a afirmat ea.

Cu privire la declaratia initiala ca nu va pleca din fruntea PSD, Dancila a sustinut ca ceea ce s-a schimbat a fost "opinia colegilor ei".

"Opinia colegilor mei. Colegii au considerat ca asa este bine pentru partid si este normal cand colegii considera ca trebuie facuta o resetare, o schimbare, asa este intr-o echipa. Nu puteau colegii sa-mi scrie demisia. Daca nu voiam, spuneam: nu-mi dau demisia", a adaugat Viorica Dancila.

Fostul premier a precizat ca a luat decizia de a demisiona pentru faptul ca crede "cu adevarat" ca trebuie gasite cele mai bune metode astfel incat partidul sa mearga cu "motoarele turate inainte".